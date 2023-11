Xbox: l'aggiornamento di novembre porta una modalità compatta dell'app e altre novità

Microsoft sta per lanciare l'aggiornamento di novembre per Xbox, sia per quanto riguarda le console Xbox Series X|S e Xbox One che l'app Xbox per PC, con diverse novità tra le quali una modalità compatta per quest'ultima, studiata per dispositivi portatili.

La modalità compatta è probabilmente l'aggiunta più visibile di queste novità introdotte con l'update di novembre 2023 da Microsoft. Studiata per rendere l'app Xbox più fruibile in maniera comoda su dispositivi portatili con schermi più piccoli come ASUS ROG Ally o Lenovo Legion GO, si tratta di una modifica sostanziale all'interfaccia del software.

La modalità compatta si attiva selezionando l'opzione apposita nell'angolo in alto a sinistra dell'app, e Microsoft sta anche prendendo accordi con ASUS e altri produttori per fare in modo che sia la modalità attivata di default sui dispositivi portatili che supportano l'app Xbox per il Game Pass.