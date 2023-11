Lenovo Legion Go: data di uscita in Italia, prezzo, versione e foto reali

Lenovo Legion Go ha una data di uscita in Italia: sarà disponibile a partire dal 20 novembre in esclusiva presso il punto vendita Spazio Lenovo di Milano. Poi successivamente su Unieuro, anche qui in esclusiva, per arrivare infine su Amazon e gli altri rivenditori.

Il prezzo? 799€ per l'unica versione che approderà nel nostro paese, quella con storage da 512 GB: per il momento i modelli da 1 TB e 2 TB non sono previsti sul mercato italiano. Il nostro Pierpaolo Greco sta provando l'handheld proprio in queste ore, dunque seguiteci per l'unboxing e la recensione!

Abbiamo già riportato le caratteristiche di Lenovo Legion Go, ma ora possiamo mostrarvi alcune foto reali del dispositivo, che come si può vedere possiede controller estraibili sulla falsariga di Nintendo Switch.