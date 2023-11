Wonder Woman: il nuovo gioco di Warner Bros potrebbe essere un altro live service

Nonostante opinioni contrastanti, sembra proprio che il treno dei live service sia in piena corsa e non abbia intenzione di arrestarsi, almeno per alcuni publisher: Warner Bros, in particolare, sembra molto intenzionata a proseguire su questo binario, tanto che anche il gioco di Wonder Woman, attualmente in sviluppo, sembra essere strutturato come un GaaS.

Abbiamo visto in precedenza, attraverso il meeting finanziario della compagnia, come Warner Bros. abbia intenzione di continuare a concentrarsi sui live service, e un'ulteriore conferma sembra provenire da alcuni indizi contenuti in annunci di lavoro pubblicati da Monolith Productions, team che si sta occupando del gioco ufficiale della super-eroina DC Comics.

Ovviamente non può essere presa come prova inconfutabile, ma il riferimento alla struttura live service è molto diretto nell'annuncio in questione, visibile a questo indirizzo sul sito ufficiale di Warner Bros Digital.