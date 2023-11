Game Pass e PlayStation Plus tra i regali più richiesti: le nuove generazioni sono pronte per i servizi?

In base a un sondaggio condotto dall'Entertainment Software Association (ESA) e riferito al pubblico degli USA, pare che i videogiochi siano sempre tra i regali più richiesti in assoluto a Natale dai bambini, ma la loro natura è cambiata. Tale iniziativa ha preso in considerazione ragazzi di età compresa tra 10 e 17 anni, dunque in una fase di transizione che comprende mentalità e atteggiamenti anche profondamente diversi, ma il risultato mostra una tendenza ben precisa verso i servizi. I videogiochi rimangano dunque tra i desideri più espressi, ma non si tratta più tanto di un singolo titolo, magari pacchettizzato come ai vecchi tempi, bensì di abbonamenti prepagati o anche crediti in valuta virtuale da spendere all'interno di singoli giochi, tipicamente live service.

Il 72% dei giovani utenti interpellati ha riferito di preferire videogiochi o oggetti a questi collegati come regalo di Natale, superando di gran lunga dei classici come giocattoli e giochi da tavolo che ricoprono il 38% delle preferenze. Tra i regali videoludici, stupisce vedere come il genere di prodotto più richiesto sia proprio l'abbonamento a un servizio, in particolare PlayStation Plus o Xbox Game Pass, categoria che raggiunge il 39% delle preferenze, superando le console stesse (38%), accessori (32%), valuta virtuale in-game (29%) e, solo alla fine, videogiochi fisici (22%). Ora, non sappiamo bene valutare l'attendibilità del sondaggio condotto da ESA, ma i risultati dimostrano un cambiamento piuttosto radicale nelle preferenze dei giovani videogiocatori, che a quanto pare preferiscono i servizi ai giochi singoli, magari in formato fisico.