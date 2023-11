Final Fantasy 7, vendite a quota 14,4 milioni di copie per il classico di Square

Numeri per il momento sostanzialmente superiori rispetto a quelli totalizzati da Final Fantasy 7 Remake, che alcuni mesi fa ha superato i 7 milioni di copie vendute e non sembra dunque destinato a impensierire l'opera originale.

"Dal 1997 a oggi, questo titolo ha attratto moltissimi giocatori grazie alle sue storie epiche e toccanti, i personaggi affascinanti e l'uso di tecnologie visive all'avanguardia per l'epoca in cui è stato pubblicato", si legge nel documento. "Le vendite fisiche e digitali hanno raggiunto i 14,4 milioni di unità."

Final Fantasy 7 , il grande classico targato Square del 1997, ha totalizzato ad oggi vendite per 14,4 milioni di copie , considerando sia il supporto fisico che il digitale: lo ha annunciato Square Enix nel suo ultimo report finanziario.

185 milioni di copie per la serie di Final Fantasy

Sempre dal report di Square Enix viene fuori che la serie di Final Fantasy ha venduto finora 185 milioni di copie, anche qui sommando uscite fisiche e digitali: un traguardo particolarmente importante per il brand, fra i più alti in assoluto nella storia di questo medium.

"Fin dal lancio del primo capitolo nel 1987, questo franchise è stato apprezzato dagli utenti di tutto il mondo per l'uso di tecnologie visive all'avanguardia, per il design e l'atmosfera distintivi del suo universo e per la ricchezza delle sue storie", recita il documento.