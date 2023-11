GTA: The Trilogy arriva su Netflix Games per gli abbonati su iOS e Android

Si espande dunque il catalogo di Netflix Games, che ad oggi conta oltre 80 giochi per dispositivi mobile in grado di venire incontro ai gusti di un po' tutti e che includono giochi di successo come Dead Cells, Death's Door e Hades, il tutto senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi.

Netflix ha annunciato che GTA: The Trilogy - The Definitive Edition a partire dal 14 dicembre 2023 sarà disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi tramite App Store, Google Play e l'app mobile di Netflix.

Una raccolta con tre grandi classici della serie Grand Theft Auto

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definite Edition è una raccolta che include le versioni rimasterizzate di tre grandi classici della serie Rockstar Games, ovvero GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, in questo caso riadattate ad hoc per dispositivi mobile iOS e Android.

Come già visto nelle versioni console e PC, le remaster dovrebbero vantare diverse migliorie grafiche come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, nonché molte altre rifiniture, come visto anche nelle versioni console e PC.

Al lancio su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox, la raccolta venne aspramente criticata per alcune modifiche discutibili e i tanti problemi tecnici. Quest'ultimi sono stati in parte risolti da Rockstar Games con una serie di patch correttive e dunque probabilmente non li ritroveremo nella versione mobile.

Che ne pensate, sfrutterete l'abbonamento a Netflix per giocare a queste raccolta di grandi classici su dispositivi mobile?