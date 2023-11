PlayStation Plus, dicembre 2023: giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Come ampiamente previsto, Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 per gli abbonati PlayStation Plus che saranno dati nel mese di dicembre 2023. Saranno scaricabili dagli abbonati di qualsiasi fascia del servizio, senza dover versare oboli aggiuntivi. Quindi che siate abbonati Essential, Extra o Premium potrete farli vostri. I giochi sono:

I giochi del Plus di dicembre 2023

LEGO 2K Drive (PS4 e PS5)

PowerWash Simulator (PS4 - PS5)

Sable (PS5)

I giochi saranno disponibili a partire dal 5 dicemrbe 2023, fino al 1° gennaio 2024. C'è quindi ancora tempo per scaricare i giochi di novembre 2023.