Xbox punta ad arrivare su qualsiasi dispositivo, anche PlayStation e Nintendo

L'obiettivo di Xbox è quello di arrivare su qualsiasi dispositivo e schermo in grado di far girare un videogioco, anche se si tratta di piattaforme PlayStation e Nintendo: lo ha dichiarato il chief financial officer Tim Stuart nel corso di un'intervista.

Come forse ricorderete, un paio di anni fa Phil Spencer ha detto che sono Sony e Nintendo a non volere Xbox Game Pass sulle loro console, ma gli ultimi sviluppi e l'acquisizione di Activision Blizzard potrebbero aver cambiato lo scenario.

Secondo Stuart, Xbox punta a portare le sue esperienze first party e i suoi servizi in abbonamento su ogni schermo che possa far girare un gioco, e "ciò significa smart TV e dispositivi mobile, ma anche piattaforme che in passato abbiamo considerato competitor, come PlayStation e Nintendo. Stiamo sbarcando su NVIDIA GeForce NOW."