Xbox Series S: il tasso di adozione del Game Pass da parte degli utenti è impressionante

Il tasso di adozione del Game Pass da parte degli utenti Xbox Series S è davvero impressionante. A svelarlo è stato il curriculum LinkedIn di Theresa van den Boogaard, ex Senior Product Marketing Manager di Microsoft, in cui tra i suoi lavori viene citato il lancio globale di Xbox Series S.

Xbox Series S e Game Pass: una storia d'amore?

Theresa van den Boogaard in foto

In realtà non è difficilissimo spiegare un dato simile. Xbox Series S è la console d'ingresso perfetta per l'ultima generazione, grazie al prezzo più basso di PS5 e Xbox Series X. Inoltre, non dispone di un lettore ottico, quindi chi l'acquista sa già di doversi rivolgere al solo mercato digitale. Infine, l'acquisto della console vale un periodo gratuito di Game Pass. Facile che molti, vista la convenienza, abbiano deciso di continuare a pagare per tenerlo attivo e lo abbiano scelto come fonte esclusiva dei giochi della console.

Insomma, i motivi potrebbero essere prettamente economici. Comunque sia è indubbio che i due prodotti si sposino alla perfezione.