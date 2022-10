CI Games lavora a uno shooter live service e un survival, è il publisher di Sniper: Ghost Warrior

CI Games, lo studio della serie Sniper: Ghost Warrior e Lord of the Fallen, ha svelato i suoi piani per i prossimi 5 anni, che includono un sparatutto live service e un gioco di stampo survival.

Come riporta VGC, nella scaletta condivisa con gli investitori, la compagnia polacca ha confermato di avere in programma un nuovo "sparatutto tattico multiplayer PvE premium," con nome in codice Project Scorpio.

Lo sviluppo è affidato a Underdog Studio, un team interno di CI Games autore della serie Sniper: Ghost Warrior. Il titolo è stato descritto come live service, dunque dovrebbe ricevere un duraturo e corposo supporto post-lancio con nuovi contenuti.

La serie Sniper Ghost Warrior allo stesso tempo continuerà, ma verrà affidata a uno studio partner, ancora da svelare, che collaborerà con Underdog Studio.

Un'immagine da Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

L'altro progetto in cantiere ha come nome in codice "Project Survive" e come potrete intuire si tratta di un survival, realizzato con l'Unreal Engine 5. Lo sviluppo è già iniziato e si avvale dell'aiuto dello studio esterno Batfields, autore della serie Dead Effect.

In generale, CI Games ha annunciato di avere l'obiettivo di espandere il proprio portafogli con IP nuove di zecca, senza al tempo stesso dimenticarsi dei franchise noti della casa polacca. Ad esempio, ad agosto è stato annunciato il reboot di Lords of the Fallen.

"Negli ultimi tre anni CI Games ha subito un grande cambiamento, passando da centro operativo basato sulla Polonia a diventare uno sviluppatore ed editore con una struttura manageriale e di team veramente paneuropea", ha affermato il CEO del gruppo Marek Tyminski.

"Con la nostra strategia globale evoluta e la nostra roadmap incentrata su console premium e contenuti per PC, stiamo assicurando un successo continuo e una crescita futura per il business. Non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente IP sia nuove che esistenti, diversificando anche il nostro portafoglio in altre entusiasmanti aree dell'intrattenimento".