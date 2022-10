Xbox Series X|S: XBSX2 è un incredibile emulatore di PS2

Pubblicato per Xbox Series X|S un nuovo emulatore di PS2, chiamato XBSX2, che migliora notevolmente la compatibilità dei giochi della vecchia console di Sony con le nuove console di Microsoft. Deriva dal PCSX2, famosissimo emulatore di PS2 per PC, e porta moltissimi miglioramenti, anche nelle performance.

Da notare inoltre che è stato sviluppato nativamente per le Xbox Series e permette di mandare in pensione Retroarch, almeno per quel che riguarda l'emulazione di PS2. Ovviamente va usato solo e soltanto con i giochi originali, sia quelli che già possedete, sia quelli che potete acquistare usati nei negozi specializzati, su Ebay e su altri siti simili.

L'unico problema, non insormontabile, è quello del requisito della modalità Dev per farlo girare. Vediamo un filmato esplicativo del funzionamento dell'XBSX2:

La sostanza è che se possedete una delle due nuove console di Microsoft, ora potete giocare alcuni dei classici per PS2 in versione migliorata, come ad esempio ICO, i God of War, i Gran Turismo e tanti altri, grazie all'utilizzo di filtri ed effetti di post processing vari di cui dispone l'emulatore.