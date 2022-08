The Lords of the Fallen presentato alla Gamescom 2022

Presentato alla Gamescom 2022 The Lords of the Fallen, che a quanto pare sarà un reboot della serie e non un seguito vero e proprio, visto che non ha alcuna numerazione. Allo sviluppo Hexworks Studios, che ha scelto la fiera tedesca per mostrare per la prima volta il gioco... o almeno il mood dello stesso.

Il filmato si apre con un'evocativa sequenza in computer grafica, che mostra il design di alcuni luoghi e dei personaggi non meglio identificati. L'atmosfera sembra quella tipica della serie, tra cavalieri con spesse corazze e creature demoniache con tre teste. Quindi vediamo combattere due guerrieri con in sottofondo la musica meno adatta di sempre. Il guerriero sconfitto viene rivitalizzato da una specie di lanterna e si trova ad affrontare alcune creature simil zombi.

Da notare che il gioco ha già una pagina Steam, da cui si possono trarre diverse informazioni interessanti, tra le quali il periodo d'uscita: il 2023.

The Lords of the Fallen introduce una nuovissima, epica avventura in un vasto mondo interconnesso di oscurità e caos, cinque volte più grande del gioco originale.

Al termine di un'epoca segnata da un dominio tirannico e crudele, il Dio demoniaco Adyr fu finalmente sconfitto. Ma gli Dèi... non cadono in eterno. Sono trascorsi eoni e la resurrezione di Adyr è ormai prossima: vesti i panni di uno dei mitici Crociati Oscuri e avventurati nel mondo dei viventi e in quello dei morti in questa enorme esperienza GdR ricca di battaglie con boss colossali, combattimenti rapidi e stimolanti, incontri emozionanti e con una trama avvincente. La tua sarà una leggenda di luce... o di oscurità?

Osa sperare.

Esplora vasti mondi interconnessi

Viaggia tra due, vasti mondi paralleli nel corso della tua missione per abbattere Adyr. Se il regno dei vivi già presenta sfide durissime, il regno dei morti cela incubi inenarrabili.

Crea la tua leggenda

Personalizza l'aspetto del tuo personaggio in ogni dettaglio con una vasta gamma di opzioni estetiche e poi seleziona una delle nove classi. Potrai iniziare come vorrai e poi sviluppare il tuo personaggio nello stile più adatto a te, migliorando attributi, armi e incantesimi.

Perfeziona un combattimento tattico rapido e stimolante

Solo chi saprà perfezionare la propria tattica di combattimento potrà sperare di sopravvivere. Scegli tra centinaia di armi brutali o rinuncia al metallo per scatenare devastanti attacchi arcani.

Unisci le forze o combatti nel multigiocatore online

Affronta l'estesa campagna per giocatore singolo da solo o invita un amico a unirsi alla tua avventura in un co-op online ininterrotto. Ma fai attenzione: i giocatori di altri mondi possono invaderti, e lo faranno.

Impugna un dispositivo dal potere arcano

La tua lanterna possiede un potere arcano che consente di viaggiare tra due mondi. Usa questa arte oscura per raggiungere luoghi perduti, riportare alla luce tesori leggendari e persino manipolare le anime dei tuoi nemici.

Risorgi dalla morte

Se cadi nel mondo dei vivi, risorgerai... in quello dei morti. Hai un'ultima possibilità per fare ritorno alla vita, ma dovrai fronteggiare schiere di creature infernali di ogni sorta.

Caratteristiche principali:

Viaggia tra due vasti mondi paralleli a cavallo tra la vita e la morte

Perfeziona un sistema di combattimento fluido, stimolante e rapido

Scatena attacchi magici devastanti e usa i vantaggi del personaggio

Invita un amico a unirsi alla tua avventura in una modalità multigiocatore online ininterrotta

Incontra una grande varietà di personaggi, fin troppo ansiosi di darti una mano...

Personalizza completamente il tuo personaggio e rendilo unico

Scegli tra 9 classi di partenza, tra cui Guerriero, Ladro e Chierico