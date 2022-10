Philips Envia: prezzi e date di uscita della nuova linea di monitor e accessori PC

Philips ha annunciato il lancio della linea di prodotti Evnia che includerà monitor, tastiere, mouse, cuffie e non solo. Philips ha indicato anche i periodi di disponibilità e i prezzi di alcuni prodotti:

Evnia 34M2C7600MV: pannello LCD VA curvo da 34 pollici - dicembre 2022, 2.069€

Evnia 42M2N8900: pannello OLED piatto da 42 pollici - metà gennaio 2023, 1.959€

Evnia 34M2C8600: OLED curvo da 34 pollici - metà gennaio 2023, 1.849€

Evnia 27M2C5500W: VA curvo da 27 pollici - metà gennaio 2023, 579€

Evnia SPK8508 e SPK8708: tastiere - giugno 2023, prezzo non annunciato

Evnia SPK9508 e SPK9708: mouse - giugno 2023, prezzo non annunciato

Evnia TAG5208 e TAG7208: cuffie - giugno 2023, prezzo non annunciato

Evnia SPL7508: mouse pad - giugno 2023, prezzo non annunciato

"Philips Monitors crede che il piacere del gioco debba essere accessibile a tutti. Il nostro obiettivo per Evnia è quello di fornire ai giocatori di oggi, in tutta la loro diversità, i monitor e gli accessori di cui hanno bisogno per ottenere il massimo da ogni sessione di gioco, sia in termini di prestazioni, grafica o esperienza complessiva dell'utente."

"Evnia incoraggia i giocatori a portare il loro io più autentico nelle sessioni di gioco e a riconnettersi con lo scopo originale del gioco", ha dichiarato Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead e Senior Brand Manager EU di MMD Monitors & Display.

Philips Envia

Ecco la scheda tecnica del primo modello di monitor che sarà disponibile, l'Evnia 34M2C7600MV: