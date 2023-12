Steam, i giochi in accesso anticipato di maggior successo nel 2023

Steam ha pubblicato la lista dei dodici giochi in accesso anticipato di maggior successo nel corso del 2023, sulla base degli incassi totalizzati dai vari titoli nel corso dell'anno che sta per concludersi.

Dave the Diver

Sun Haven

Farlight 84

Everspace 2

My Time at Sandrock

Marvel Snap

Demonologist

Against the Storm

Wartales

Baldur's Gate 3

Ready or Not

Disney Dreamlight Valley

Esattamente come per l'elenco dei titoli più giocati su Steam nel 2023, anche questa non è una normale classifca e i prodotti non sono riportati in ordine di successo, bensì in maniera casuale.