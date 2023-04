Meta licenzia molti dipendenti di Ready at Dawn e Downpour Interactive, i suoi team per il gaming

Meta ha iniziato a licenziare nuovi dipendenti e ora sono stati coinvolti anche i suoi studi interni di sviluppo di videogiochi, ovvero Ready at Dawn e Downpour Interactive.

Dopo aver licenziato 11.000 dipendenti pari al 13% della sua forza lavoro alla fine del 2022, il mese scorso l'amministratore delegato di Meta - Mark Zuckerberg - ha annunciato l'intenzione di tagliare altri 10.000 posti di lavoro entro maggio.

Dopo l'inizio dell'ultima tornata di licenziamenti avvenuta questa settimana, i dipendenti di alcuni studi di sviluppo di giochi VR di Meta si sono riversati sui social media per dire che erano stati licenziati o che lo erano stati i loro colleghi. "Oggi è stato licenziato un terzo dello studio, compreso il capo dello studio", ha dichiarato Thomas Griebel, programmatore senior di motori e grafica presso Ready at Dawn, sviluppatore di Lone Echo. Facebook aveva acquisito Ready at Dawn nel 2020.

"Sono appena stato licenziato da Meta e non lavoro più su Onward", ha twittato l'ex sviluppatore di Downpour Interactive Michael Tsarouh. "Oggi è il giorno più difficile della mia carriera", ha scritto il produttore di Onward Kasper Nahuijsen, aggiungendo in un tweet successivo: "Oggi ho perso molti colleghi e amici".

Nel frattempo, Meta continuerà a investire in IA e metaverso.