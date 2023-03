Meta licenzierà altri 10.000 dipendenti, continuerà a investire in IA e metaverso

Meta, la compagnia madre di Facebook, Instagram e i VR Meta Quest, licenzierà altri 10.000 dipendenti ed eliminerà circa 5.000 delle posizioni attualmente aperte per allinearsi alla "nuova realtà economica", come parte delle strategie per quello che Mark Zuckerberg chiama "anno di efficienza".

I nuovi tagli al personale sono stati annunciati su Facebook, e si sommano agli altri 11.000 confermati lo scorso novembre che rappresentavano circa il 13% della forza lavoro dell'azienda. Nel post Zuckerberg afferma che la decisione è stata presa per via dell'aumento dei tassi di interesse negli USA, l'instabilità geopolitica, una regolamentazione più stringente e il calo dei ricavi di Meta dello scorso anno che ha definito un "campanello d'allarme".

Come dicevamo in apertura, i nuovi licenziamenti fanno parte dei piani dell'azienda per l'"anno di efficienza", che nell'arco dei prossimi mesi porteranno a ristrutturazioni dell'organico, la cancellazione di progetti con bassa priorità e un numero inferiore di nuove assunzioni.

"Sarà dura e non c'è modo di evitarlo", ha detto Zuckerberg. "Significherà dire addio a colleghi talentuosi e appassionati che hanno contribuito al nostro successo. Si sono dedicati alla nostra missione e sono personalmente grato per tutti i loro sforzi. Sosterremo le persone nello stesso modo in cui abbiamo fatto prima e tratteremo tutti con la gratitudine che meritano".

Nel post su Facebook, Zuckerberg ha dichiarato che in ogni caso le intelligenze artificiali e il metaverso rimangono al centro delle strategie future di Meta.

"Credo che stiamo lavorando su alcune delle tecnologie più trasformative che il nostro settore abbia mai visto", ha aggiunto. "Il nostro singolo investimento più grande è quello di far progredire l'IA e integrarla in ognuno dei nostri prodotti. Abbiamo l'infrastruttura per farlo su una scala senza precedenti e penso che le esperienze che consentirà saranno sorprendenti."

"Anche il nostro lavoro nel costruire il metaverso e dare forma alla prossima generazione di piattaforme informatiche rimane fondamentale per definire il futuro delle connessioni sociali. E le nostre app stanno crescendo e continuano a connettere quasi la metà della popolazione mondiale in nuovi modi. Questo lavoro è incredibilmente importante e la posta in gioco è alta. Il piano finanziario che abbiamo stabilito ci mette in grado di realizzarlo".