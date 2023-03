Valheim: non c'è nessun piano per portarlo su PS5, PS4 e Switch per il momento

Gli sviluppatori di Iron Gate Studios attualmente non hanno nessun piano riguardo a delle ulteriori versioni di Valheim oltre a quelle PC, Xbox Series X|S e Xbox One, senza tuttavia escludere a priori l'eventualità di portare il loro gioco su piattaforme differenti come PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Lo ha confermato il senior developer Jonathan Smårs durante un'intervista del podcast Xbox Expansion. Alla domanda se Valheim in futuro arriverà anche su altre console, ha risposto: "Attualmente, stiamo guardando solo a Xbox, ma mai dire mai".

Per chi non lo conoscesse, Valheim è un servival open world con elementi RPG caratterizzato da un'ambientazione vichinga. Giusto ieri è stato lanciato su Xbox Series X|S e Xbox One come Game Preview, in pratica in accesso anticipato, ed è stato aggiunto nel catalogo di Xbox Game Pass dopo essere stato presente per lungo tempo in quello di PC Game Pass.

Parliamo dunque di un titolo che verrà espanso e ulteriormente rifinito nel tempo, quindi è comprensibile che al momento gli sviluppatori si stiano concentrando sulle versioni già disponibili piuttosto che realizzarne di nuove, che in ogni caso potrebbero arrivare in un secondo momento.