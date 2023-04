The Outlast Trials, un teaser conferma la data di uscita in accesso anticipato

Un nuovo teaser conferma la data di uscita di The Outlast Trials in accesso anticipato, fissata come sappiamo al prossimo 18 maggio. Red Barrels ha però approfittato dell'occasione anche per parlare delle versioni console del gioco, di cui ancora si sa ben poco.

"Stiamo lavorando per fare in modo che The Outlast Trials possa essere giocato sul maggior numero di piattaforme possibile con funzionalità cross-platform ma senza cross-progression", si legge nel messaggio dello studio. "Ciò richiederà tempo ma puntiamo ad avere tutto pronto per il lancio della versione finale."

Tempo fa abbiamo provato The Outlast Trials, trovando divertente e al contempo parecchio inquietante l'esperienza cooperativa messa a punto da Red Barrels, che si pone come una sorta di spin-off rispetto ai due capitoli pubblicati finora.

In questo caso, infatti, la trama del gioco si limita a una serie di preamboli che vedono il nostro personaggio catturato e rinchiuso in una struttura per essere sottoposto, insieme ad altri disgraziati come lui, a una sorta di crudele esperimento sociale sulle capacità di sopravvivenza delle persone in situazioni ad alto rischio.