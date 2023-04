PlayStation Studios compra Firewalk Studios che lavora a un gioco AAA per PS5 e PC

Sony Interactive Entertainment e PlayStation Studios hanno annunciato l'acquisizione di Firewalk Studios, uno studio di sviluppo che sta lavorando a un nuovo gioco multiplayer AAA per PlayStation 5 e PC.

Sony afferma che Firewalk Studios collaborerà con i team di Bungie e Haven Interactive Studios per "definire una nuova generazione di esperienze live service per i giocatori PlayStation". Il team è composto da oltre 150 persone.

Con sede a Bellevue, WA, Firewalk è stata fondata nel 2018 come parte di ProbablyMonsters, una società indipendente di giochi AAA fondata dal CEO Harold Ryan (ex CEO, Presidente e Chairman di Bungie) che costruisce team di gioco sostenibili incentrati su giochi AAA originali. Il team di sviluppatori di Firewalk, guidato dai veterani del settore Tony Hsu (Studio Head, in precedenza GM e SVP di Destiny presso Activision) e Ryan Ellis (Game Director, in precedenza Creative Director presso Bungie), vanta anni di esperienza collettiva con alcuni dei titoli multiplayer di maggior successo e impatto. ProbablyMonsters e Firewalk hanno annunciato una partnership editoriale esclusiva con SIE nell'aprile del 2021 e ora Firewalk sarà il ventesimo studio ad unirsi a PlayStation Studios.

Il logo di Firewalk Studios

"Firewalk Studios è guidato da un team di livello mondiale che ha una grande esperienza e una profonda passione per la creazione di giochi multiplayer eccezionali che favoriscono esperienze condivise memorabili", ha dichiarato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "Sono certo che il prossimo progetto dello studio sarà una solida aggiunta al portafoglio di PlayStation Studios, e la sua esperienza nel servizio live e nella tecnologia sarà fondamentale per contribuire a far crescere la portata di PlayStation".

"Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto di collaborazione con Firewalk Studios e di dare formalmente il benvenuto al team di PlayStation Studios", ha dichiarato Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios. "Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con ProbablyMonsters e Firewalk per diversi anni e i nostri team condividono la stessa ambizione di creare esperienze significative per i giocatori. L'approccio innovativo di Firewalk alla narrazione connessa e il suo impegno per un gameplay di alta qualità continuano a superare le nostre aspettative. Credo che i fan saranno molto soddisfatti quando vedranno cosa Firewalk ha in serbo per loro".

"Abbiamo messo insieme un team straordinario presso Firewalk Studios, costruito appositamente per portare esperienze multiplayer memorabili ai giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Tony Hsu, Studio Head di Firewalk Studios. "SIE ha sostenuto la visione del nostro team fin dall'inizio e con l'incredibile potenza creativa dell'ecosistema PlayStation Studio. Questo emozionante passo successivo ci aiuterà a trasformare questa visione in realtà".