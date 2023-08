Apple, un chip M3 Ultra da 32 core con GPU da 80 core sul nuovo Mac Studio?

Stando a un report del noto insider Mark Gurman, collaboratore di Bloomberg, Apple starebbe testando un chip M3 Ultra dotato di ben 32 core e GPU da 80 core nella configurazione più potente: lo troveremo sul prossimo Mac Studio?

Mentre si moltiplicano i rumor legati alla possibilità che Apple possa davvero comprare Disney, la casa di Cupertino sembra avere in mente un upgrade non sostanziale ma tuttavia interessante per i suoi processori di punta.

Al momento è infatti possibile acquistare un M2 Ultra con GPU da 60 o 75 core, dunque non molti di meno rispetto agli 80 core dell'M3 Ultra, ma parliamo pur sempre di macchine dotate di prestazioni mostruose e di un chip che ha di fatto rivoluzionato gli equilibri delle varie line-up.

Secondo il giornalista di Bloomberg, il lancio dei Mac con M3 avverrà a ottobre ma non vedremo dispositivi equipaggiati con M3 Pro o M3 Max fino al prossimo anno. Per quanto riguarda invece l'M3 Ultra, Gurman ipotizza un esordio verso la fine del 2024.