Black Myth: Wukong sarà giocabile alla Gamescom 2023, secondo alcune voci

Lo stesso Geoff Keighley, nei giorni scorsi, ha annunciato che Black Myth: Wukong avrà il suo spazio all'interno dell'Opening Night Live , la cui data e orario sono stati confermati nelle ore scorse. In tale sede, tuttavia, il gioco sarà presente come trailer, dunque il fatto che una versione giocabile sarà disponibile nel corso della fiera giunge come nuova informazione.

Black Myth: Wukong, una scena del gioco

Questo dettaglio sembra inoltre incrementare la possibilità che Black Myth: Wukong possa essere protagonista di una demo anche in occidente, considerando che una versione di prova è prevista arrivare in questi giorni in Cina. È possibile che, con la versione giocabile presente alla Gamescom 2023, qualcosa di analogo possa anche essere distribuito al pubblico.

In ogni caso, in questi giorni arriveranno sicuramente nuove informazioni e materiali su questo interessante titolo da parte di Game Science. Si tratta di un action in terza persona con elementi souls-like, caratterizzato da un'ambientazione mitologica cinese che richiama il celebre racconto del XVI secolo, Viaggio in Occidente.