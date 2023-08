Stardew Valley: ora c'è anche il ricettario ufficiale

Presto i fan di Stardew Valley potranno cucinare nella realtà le ricette più iconiche dell'avventura, perché sta per essere pubblicato il ricettario ufficiale del gioco, chiamato The Official Stardew Valley Cookbook . Il volume conterrà più di cinquanta ricette, divise per stagioni, e sarà corredato da dei nuovi artwork.

In Stardew Valley il cibo è centrale

Il ricettario sarà lanciato nell'aprile del 2024, due mesi dopo l'ottavo anniversario del gioco, quindi fra qualche mese, e sarà firmato da Eric Barone, lo sviluppatore del gioco, meglio conosciuto come ConcernedApe, e Ryan Novak, già coautore della guida del gioco. Come detto sarà corredato da illustrazioni ufficiali, con le pietanze che saranno fotografate.

Dal lancio avvenuto nel 2016, il successo di Stardew Valley non è mai diminuito. Intorno al gioco si è formata una vasta comunità di appassionati che saranno sicuramente felici di poter cucinare come i protagonisti del gioco.

Tra le ricette incluse, ci saranno la Pumpkin Soup e il Survival Burger per l'autunno, la Crab Cake e la Pink Cake per l'estate, tanto per citarne alcune.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Stardew Valley è disponibile per PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One e sistemi mobile. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S.