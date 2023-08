Krafton investirà 150 milioni di dollari nel mercato dei videogiochi indiano

Krafton , lo studio di PUBG, ha deciso di investire altri 150 milioni di dollari nel mercato dei videogiochi indiano, spalmati su tre anni. Più precisamente i soldi andranno alle startup locali. Krafton ha infatti individuato l'India come "uno dei primi motori" della sua "crescita globale".

India

Krafton è lo studio della hit PUBG

Krafton continua ad avere piani a lungo termine per l'India, che offre un ricco ecosistema di startup, come spiegato da Sean Hyunil Sohn, il CEO di Krafton India, e il cui potenziale non è stato ancora espresso al 100%.

Dal 2021, la casa sudcoreana ha investito 140 milioni di dollari in 11 startup indiane, tra le quali Nodwin Gaming, Loco, Pratilipi e Kuku FM. Krafton continuerà a investire e supportare l'ecosistema indiano, a prescindere dalle condizioni che gli saranno imposte. Il riferimento è ai problemi avuti da PUBG nel territorio, che ha subito delle limitazioni e addirittura due bandi.