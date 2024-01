Steam presenta il Festival del Capitalismo e dell'Economia: date e sconti confermati

Il filmato presenta già anche qualche gioco che potremo trovare in sconto , come Rail Royte, Megaquarium, Cafe Owner Simulator e non solo.

Il Capitalismo è solo l'inizio

Il Festival del capitalismo e dell'economia è però solo l'inizio. A gennaio vi sarà anche il Festival dei pirati contro i ninja e proseguendo nel prossimi mesi vi saranno altre promozioni tematiche di varia natura: potete trovare l'elenco completo di quelle confermate qui.

Come sempre, il nostro consiglio è di mettere nella lista dei desideri quei giochi che vi interessano di più per verificare rapidamente se sono stati messi in sconto senza dover scartabellare tra le pagine di prodotti in sconto o dover far affidamento solo sui suggerimenti di Steam.