Steam: svelate le date dei periodi di sconto dei primi tre mesi del 2024

Valve ha pubblicato le date dei periodi di sconto dei primi mesi del 2024 su Steam. Iniziate quindi a risparmiare perché ci saranno tante occasioni per accumulare giochi a prezzo scontato:

Festival del capitalismo e dell'economia: dall'8 al 15 gennaio

Festival dei pirati contro i ninja: dal 22 al 29 gennaio

Next Fest: dal 5 al 12 febbraio

Remote Play Together: dal 12 al 19 febbraio

Festival dei dinosauri contro i robot: dal 26 febbraio al 4 marzo

Saldi primaverili: dal 14 al 21 marzo (saldi stagionali principali)

Festival della costruzione di mazzi: dal 25 marzo al 1° aprile

Come potete vedere, nei primi tre mesi vi saranno sette diversi periodi di offerte. Perlopiù si tratta di promozioni tematiche, come quelle legate ai giochi economici, quelli dei pirati, dei ninja, dei robot e dei dinosauri. Saranno pochissimi i giochi durante i quali non vi sarà alcun tipo di promozione organizzata da Valve su Steam.