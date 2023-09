Hades 2 batte Silksong Hollow Knight: è il gioco più inserito nella Lista dei Desideri di Steam

Inizialmente si pensava che Hollow Knight Silksong avrebbe ottenuto la prima posizione delle Liste dei desideri su Steam in base ai più recenti risultati, ma ora possiamo vedere che l'opera di Supergiant Games è stata in grado di eseguire un sorpasso dell'ultimo minuto.

Party Animals è stato fino poco prima dell'uscita il gioco numero uno nelle Liste dei desideri dei giocatori di Steam , ma ora che è diventato disponibile è il momento per "incoronare" un nuovo videogioco. Secondo la classifica della piattaforma di Valve, pare proprio che per il momento il gioco più atteso sia Hades 2 .

Hades 2, cosa sappiamo

Hades 2

Hades 2 sarà ancora una volta un gioco d'azione roguelike con visuale isometrica con ambientazione mitologica greca. La storia seguirà la protagonista, la Principessa dell'Underworld, che è in guerra contro il Titano del Tempo. Dovremo attendere nuove presentazioni per dettagli più approfonditi sul gioco.

L'Accesso Anticipato non ha però una data precisa e nemmeno una durata precisa: non sappiamo quando la versione 1.0 arriverà, ma di certo l'Accesso Anticipato avrà molteplici contenuti per fare in modo che sia un gioco corposo e interessante da approcciare già nella versione non definitiva.