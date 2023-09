E così NIS ha finalmente deciso di localizzare anche Rhapsody II e Rhapsody III, includendoli in un unico pacchetto. È purtroppo assente il primo gioco della serie, già disponibile in un'altra compilation, Prinny Presents NIS Classics Volume 3: una scelta infelice, su cui varrà la pena discutere in un secondo momento nella nostra recensione di Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles , un pacchetto che potrebbe interessare gli amanti dei GDR nipponici vecchia scuola. Vediamo insieme perché.

Ci sono giochi che lasciano il segno e che è importante recuperare per insegnare anche alle nuove generazioni chi siamo stati e come siamo arrivati a questo punto: è un concetto che vale sia per i grandi titoli, i tripla A che vendono sempre, sia per quelli minori, gli underdog sconosciuti ai più che in un modo o nell'altro hanno significato qualcosa per qualcuno. Tutte le idee hanno dignità. Nippon Ichi lo sa bene e forse è per questo che sta proseguendo una sorta di campagna autocelebrativa che con questa compilation sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Non tutti sanno che la serie Rhapsody ha fondamentalmente sdoganato quello stile peculiarissimo che contraddistingue da vent'anni i titoli dello sviluppatore giapponese.

Storie di principesse e pupazzi

Rhapsody II: Ballad of the Little Princess è uscito nel 1999 su PS One

Premessa: non è strettamente necessario aver giocato il primo Rhapsody per comprendere la storia e i personaggi della compilation Marl Kingdom Chronicles, ma il nostro consiglio rimane quello di recuperare il primo gioco nella serie Rhapsody come titolo a sé stante su Steam oppure tramite Prinny Presents NIS Classics Volume 3 su Nintendo Switch, che peraltro include anche La Pucelle Ragnarok, un GDR strategico che per certi versi fa pure da sequel a Rhapsody 3, essendo ambientato nello stesso mondo e avendo nel cast un discendente dei protagonisti di Rhapsody 2.

Se a questo punto siete un po' confusi, ricapitoliamo: Rhapsody 1 non è necessario, ma aiuta a comprendere meglio soprattutto Rhapsody 3. Il secondo Rhapsody, infatti, ha per protagonista la principessa Kururu, che scopriamo essere la figlia di Cornet, cioè la protagonista del primo gioco: a dodici anni, la principessa scappa di casa in cerca del vero amore proprio come sua madre, e finisce coinvolta in una faida tra due famiglie di streghe che si contendono un potente manufatto.

Se Rhapsody 2 rappresenta quello che oggi chiameremmo "soft reboot", cioè una ripartenza narrativa che si collega in maniera solida ma tutt'altro che determinante al titolo precedente, Rhapsody 3 è una faccenda completamente diversa. Il terzo episodio nella serie è in realtà una raccolta di microstorie incentrate su diversi personaggi conosciuti nei titoli precedenti: i cinque capitoli che costituiscono la narrativa servono a consolidare l'immaginario e i diversi protagonisti, aprendo dei piccoli spiragli su diversi momenti cruciali nella millenaria storia del regno di Marl. Le varie sottotrame convergono poi in un capitolo finale abbastanza assurdo che sotto molti aspetti ricorda la conclusione di un altro JRPG degli anni '90 che Square Enix ha recentemente riproposto con un buon remake, Live A Live.

Potreste pensare che Rhapsody sia una storia così complicata e macroscopica da avere bisogno addirittura di una sorta di appendice nella terza iterazione, e che ci sia un'epica battaglia tra le forze del bene e del male che mette addirittura le radici nel passato, ma la verità è che i Rhapsody sono tra i JRPG più frivoli che Nippon Ichi abbia sviluppato, ed è precisamente per questo motivo - per la voglia, cioè, di raccontare delle vere e proprie favole - che la compagnia nipponica ha fatto una delle sue scommesse più coraggiose, scegliendo come genere di riferimento... i musical.

I Nyanko sono i precursori dei Prinny di Disgaea

All'inizio di Rhapsody II: Ballad of the Little Princess, la protagonista Kururu parte all'avventura insieme alla sua guardia del corpo, il cavaliere Randy. Sul sentiero che si allontana dal palazzo, i due attaccano a cantare e a ballare insieme a una schiera di PNG che improvvisano una modesta coreografia. È una scena assurda per gli standard odierni, così carica di entusiasmo, allegria e frivolezza che non si può non amare: trasmette tutta la passione, l'inventiva e la creatività di un periodo in cui gli sviluppatori si divertivano a sperimentare, spesso correndo rischi importanti pur di inquadrare lo stile dei loro giochi e il pubblico che li avrebbe apprezzati. In seguito, NIS avrebbe fatto tesoro dei propri errori, puntando sull'ironia e l'assurdità del gameplay nei Disgaea, ridimensionando fortemente l'originale componente musicale dei suoi Rhapsody.

Oggi rivedere gli sprite 2D cantare e ballare come in una specie di Tutti insieme appassionatamente in salsa fantasy è una delizia, specie perché NIS America ha lavorato molto bene sulla localizzazione in lingua inglese che, vi ricordiamo, è stata inedita fino ad ora. I dialoghi doppiati in questa compilation possono fregiarsi della consueta doppia traccia, in giapponese e in inglese, mentre le canzoni sono totalmente in giapponese, con sottotitoli sia in inglese che in romaji come in uno strambo karaoke.

Rhapsody II è totalmente in 2D

Le tracce audio sono state rimasterizzate con cura e si sentono con chiarezza, ma lo stesso non si può dire per la grafica 2D che, pur coi dovuti accorgimenti in termini di risoluzione, spalma sullo schermo sprite irresistibilmente retrò, ma anche scalettati e animati sommariamente nella maggior parte dei casi. In questo senso, Rhapsody II è il gioco che sente di più il peso degli anni, essendo realizzato completamente in 2D, e gli scenari sullo sfondo rischiano di fare brutta figura sugli schermi di grandi dimensioni: molto meglio giocarlo in portabilità su Switch. Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom, invece, come ogni JRPG dei primi anni 2000 che si rispetti combina sprite bidimensionali e scenari in 3D: in questo caso NIS ha migliorato la risoluzione, ottenendo il consueto effetto discordante da sprite pixellosi su sfondi pulitissimi.

In generale, il character design pacioccoso, sostenuto da un look coloratissimo, ricorda continuamente le origini innocenti e smaliziate della serie. Avvicinarsi a Rhapsody pensando ai GDR giapponesi più moderni, e magari aspettandosi una storia epica e coinvolgente, avrebbe poco senso: solo prendendolo per quello che è - una favola piena di ironia e buoni sentimenti, ma anche di momenti melodrammatici - riuscirete ad apprezzare questo tuffo nel passato.