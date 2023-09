Echo Show 8 di terza gen (modello 2023): prenotazione Amazon disponibile, ecco prezzo e data

Amazon ha aperto le prenotazione per i nuovi Echo Show 8 di terza generazione (modello 2023), di colore nero e bianco. La data di uscita è fissata per il 25 ottobre 2023 e il prezzo è 169.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione è a prezzo minimo garantito, come è tipico per Amazon. Questo significa che si pagherà il prezzo più basso apparso nella pagina prodotto tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. In caso di sconto, ovvero, questo si applicherà in automatico. Ovviamente la prenotazione può essere cancellata gratuitamente in ogni momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Echo Show 8 di terza generazione (modello 2023) migliora le prestazioni con l'audio spaziale, valutazione acustica della stanza e tecnologia di riduzione del rumore. Inoltre, ha un Hub per Casa Intelligente integrato, per il massimo della compatibilità. Il processore è stato potenziato e, inoltre, lo schermo è stato aggiornato per non avere bordi e includere una videocamera centrale.