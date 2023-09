Monster Hunter Now, 5 milioni di download su iOS e Android nella prima settimana

Monster Hunter Now ha totalizzato ben 5 milioni di download su iOS e Android durante la prima settimana: lo ha annunciato Capcom in concomitanza con il Tokyo Game Show 2023, promettendo regali per celebrare l'importante traguardo.

Gli oltre 3 milioni di pre-registrazioni di Monster Hunter Now lasciavano in effetti presagire un grande successo per il mobile game, che reinterpreta la formula di Pokémon GO applicandola appunto all'hunting game della casa di Osaka.

Dicevamo delle ricompense: Niantic ha pensato bene di offrire ai cacciatori un bonus pari a 5.000 Zenny e due Palla-Pittura gratuite: per ottenerli vi basterà riscattare questo codice: MHN5M.