Exoprimal Stagione 2: data di uscita, missioni, mappa e non solo svelati

Exoprimal Stagione 2 introdurrà nuovi contenuti legati a un cross-over con Street Fighter 6, con nuovi mezzi armati basati sui lottatori del picchiaduro, com Ryu e Chu-Li. Inoltre, potremo trovare anche una nuova mappa e nuovi elementi di personalizzazione estetica. A tutto questo si somma anche una nuova missione finale per la modalità cooperativa a dieci giocatori.

Capcom ha confermato la Stagione 2 di Exoprimal , che sarà disponibile dal 18 ottobre 2023. Sono inoltre stati svelati nuovi contenuti per il gioco. Potete vedere il post di X ufficiale qui sotto.

Exoprimal, le novità vi bastano?

Exoprimal

Exoprimal è stato accolto in modo misto online e non ha convinto completamente gli appassionati e la critica. Il nuovo aggiornamento sicuramente aiuterà a dare forza al gioco, ma diteci le novità vi bastano o speravate in altro?

Infine, vi ricordiamo che nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Exoprimal è uno sparatutto cooperativo divertente e spettacolare, caratterizzato da un sistema di combattimento molto solido e da un bilanciamento strategico interessante, legato alle specifiche delle Exocorazze e alla possibilità di passare liberamente dall'una all'altra nel corso di un match. Chiaramente non possiede lo spessore narrativo o la personalità di un'esperienza single player come quelle a cui Capcom ci ha abituato negli ultimi anni, e il prezzo di vendita avrebbe potuto senz'altro subire un ritocco verso il basso considerando gli attuali contenuti, ma se disponete di un abbonamento a Xbox Game Pass e vi piace il genere, il download è sicuramente consigliato."