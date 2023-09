My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di ao_cos sembra venire da un buon live-action

My Hero Academia prosegue le proprie avventure e gli amanti dell'anime sono in attesa di novità per la settimana stagione. Nel frattempo, possiamo goderci il mondo degli eroi giapponesi grazie ai cosplay. Ad esempio, possiamo ora vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da ao_cos_, che sempre arrivare ad un live action.

ao_cos_ ha realizzato un cosplay molto fedele di Momo Yaoyorozu in versione eroina. La ragazza indossa il costume tipico di Momo, rosso, bianco e oro, e porta con sé anche l'arma tipica del personaggio: un bastone di metallo. Lo scatto ha però qualcosa di cinematografico e dà quasi l'impressione di essere preso da un live action della serie manga/anime.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu di ao_cos_? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?