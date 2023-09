Monster Hunter Rise: Sunbreak è il Miglior Gioco del 2023 al TGS, anche il NES è stato premiato

Tutti i giochi premiati al Tokyo Game Show 2023

God of War Ragnarok è uno dei giochi vincitori del TGS 2023

Inoltre, 11 giochi hanno ottenuto il Premio per l'eccellenza:

Earth Defense Force 6 (Sandlot)

Final Fantasy 7 Reunion (Square Enix)

God of War Ragnarök (Sony)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Monster Hunter Rise: Sunbreak (Capcom)

Paranormasight (Square Enix)

Pokémon Scarlatto e Violetto (Nintendo)

Resident Evil 4 (Capcom)

Sonic Frontiers (Sega)

Splatoon 3 (Nintendo)

Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)

Il Premio per le migliori vendite è andato a Pokémon Scarlatto e Violetto, mentre il Premio per il Game Design è andato a RPG Time: The Legend of Wright.