Chainsaw Man, il cosplay di Makima da Xenon_ne mostra il lato casual della ragazza

Chainsaw Man è sicuramente uno dei manga/anime più in voga del momento, cosa che ovviamente si riflette anche in ambito cosplayer, come dimostra ancora una volta da questo notevole cosplay di Makima da parte di Xenon_ne, che ci mostra un lato casual della ragazza.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo vicino a quello reale e contemporaneo, ma in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. In questa bizzarra e inquietante realtà, Makima è un ufficiale specializzato nella caccia ai "diavoli", una combattente esperta e glaciale, ma che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature in collaborazione con il Diavolo Motosega.

Si tratta di un personaggio complesso e sfaccettato, che dimostra spesso una natura spietata e calcolatrice, vedendo gli altri esseri umani esclusivamente come mezzi per raggiungere i propri fini. In questa visione cinica rientra anche Denji, che si ritrova soggiogato dal fascino e dal carisma della donna, sebbene il rapporto tra i due diventi più complesso con l'avanzare ella storia.