Perfect Dark: il profilo Twitter di The Initiative si aggiorna, novità all'Xbox Developer Direct?

Come segnalato dal sempre vigile Klobrille, l'account ufficiale X | Twitter di The Initiative è stato aggiornato, suggerendo il possibile arrivo di novità su Perfect Dark, l'esclusiva Xbox a cui lo studio sta lavorando in collaborazione con Crystal Dynamics.

Nello specifico, in questo ore il profilo del team ha ottenuto lo status "Verificato" d'oro di X | Twitter (assegnato solo ad account aziendali accertati) e l'affiliazione al brand Xbox.

Potrebbero sembrare modifiche di poco conto, ma considerando l'appuntamento con l'Xbox Developer_ Direct in programma per questa settimana, il tempismo è senza dubbio curioso. Tanto più se pensiamo che un caso simile si era verificato la scorsa settimana con il profilo ufficiale di Avowed, che guarda caso successivamente è stato confermato come uno dei protagonisti dello showcase verdecrociato.

A questo punto non ci resta che attendere le 21:00 italiane di giovedì 18 gennaio, ovvero quando andrà in onda l'Xbox Developer_Direct 2024. Durante l'evento oltre ad Avowed, avremo modo di vedere in azione Hellblade 2, Ara: History Untold e il gioco di Indiana Jones di MachineGames.