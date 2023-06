Perfect Dark sarebbe ancora all'inizio dello sviluppo e mancherebbero anni per giocarci

Stando a un resoconto giornalistico di IGN.com, il reboot di Perfect Dark per PC e Xbox Series X/S sarebbe ancora nelle prime fasi dello sviluppo e mancherebbero anni per poterci effettivamente giocare. Il che fa sospettare che quando fu presentato nel 2020 fosse ancora in una fase concettuale, filmato in computer grafica di annuncio a parte, nonostante i già tre anni di sviluppo.

In realtà l'articolo parla di varie caratteristiche che sarebbero ancora nelle fasi iniziali, con moltissimi problemi nella fase di avvio dello sviluppo che hanno pesato parecchio. Attualmente l'opera sarebbe in mano a Crystal Dynamics, che avrebbe finalmente trovato il giusto amalgama con The Initiative, studio che comunque avrebbe perso molti pezzi per strada negli ultimi mesi.

Emerso anche il nome del partner di sviluppo iniziale di Perfect Dark: Certain Affinity, studio che già aveva collaborato con 343 Industries su Halo Infinite e che è entrato nel progetto nel 2019, uscendone nel 2021, prima dell'ingresso dello studio dei recenti Tomb Raider. Insomma, la lavorazione finora sarebbe stata quantomai complicata, con molti pitch e prototipi presentati, accettati e poi scartati, ma l'ingresso di Crystal Dynamics avrebbe raddrizzato la situazione, con Microsoft che nel caso avrebbe dato il suo supporto al gioco cercando di fare il possibile per aiutare The Initiative.

Per quanto riguarda i problemi, si parla di mancanza di una direzione chiara, con decisioni che venivano procrastinate e parte del team di sviluppo lasciato a non fare niente per mesi e mesi, una situazione frustrante che ha portato a continui abbandoni della compagnia.

Stando ad alcune fonti interne a Crystal Dynamics, il primo materiale ricevuto, prodotto da The Initiative e Certain Affinity, era quantomai confuso e incompleto, tanto da parlare di un "edificio senza fondamenta". Il risultato è che la maggior parte di quanto fatto è stato letteralmente buttato, con il gioco che è stato ricominciato nel 2022 con Unreal Engine 5.

La speranza, a questo punto, è che la lavorazione abbia ingranato e che il resto dello sviluppo non subisca ulteriori freni. Considerando un tempo di sviluppo medio dei tripla A di 4-6 anni e il materiale buttato, difficilmente vedremo Perfect Dark prima del 2026/27, se non addirittura oltre.