Bandai Namco Summer Showcase 2023 annunciato con data e orario, ci saranno importanti reveal

Il Bandai Namco Summer Showcase 2023 è stato annunciato ufficialmente dalla casa giapponese, con data e orario: l'evento si terrà nella cornice dell'Anime Expo 2023, durante la notte fra il 1 e il 2 luglio, a partire dall'1.30 italiana e con una durata di un'ora e mezza.

A pochi giorni dalla conferma del Closed Network Test per Tekken 8, l'azienda ha dichiarato che lo showcase includerà importanti annunci e reveal, che a quanto pare saranno legati in particolare ai prossimi tie-in dal mondo degli anime: da Naruto a Sand Land, da Sword Art Online a Baten Kaitos e non solo.

Peraltro sullo showfloor dell'Anime Expo 2023 sarà possibile cimentarsi con diverse demo dei nuovi titoli Bandai Namco in arrivo: