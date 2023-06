The Elder Scrolls 6, uscita distante da Skyrim quanto l'intero tempo di pubblicazione della serie?

The Elder Scrolls 6 potrebbe uscire ben diciassette anni dopo The Elder Scrolls V: Skyrim, che è lo stesso tempo impiegato all'intera serie ad arrivare sul mercato, considerando che The Elder Scrolls: Arena è uscito nel 1994 e l'ultimo episodio nel 2011.

Si tratta naturalmente di una curiosità, ma decisamente interessante, perché rende conto di come sono cambiati i tempi di sviluppo nel corso degli anni.

Per inciso, tra Arena e The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996) passarono due anni, tra Daggerfall e The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) passarono sei anni, ma nel mentre furono pubblicati gli spin-off An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997) e The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998). The Elder Scrolls IV: Oblivion fu pubblicato nel 2006, quattro anni dopo il precedente, mentre Skyrim nel 2011, cinque anni dopo Oblivion.

The Elder Scrolls VI è stato annunciato nel 2018 con un breve teaser, ma da allora Bethesda non ha svelato più niente sul gioco, nemmeno il titolo completo, impegnata com'era nei lavori sull'imminente Starfield e su Fallout 76. Il pieno di sviluppo dovrebbe iniziare dopo il lancio di Starfield, ma non ci sono ancora certezze in merito.