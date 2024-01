Avowed: il profilo su Twitter si aggiorna, presto novità sul GDR di Obsidian per Xbox e PC?

L'account ufficiale X | Twitter di Avowed ha ricevuto dei piccoli ma interessanti aggiornamenti negli ultimi giorni, che potrebbero suggerire l'arrivo di novità da parte di Obsidian in vista del lancio, fissato, salvo imprevisti, nel corso del 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Nello specifico, Klobrille ha notato che l'account di Avowed ora ha il simbolo dello stato "Verificato" dorato e l'affiliazione al brand Xbox (ovvero la spunta e il logo verdecrociato vicino al nome dell'account).

Per ovvi motivi, di per sé tali modifiche non suscitano chissà quale stupore o entusiasmo e passano solitamente in sordina, tuttavia è bene notare che sono avvenute pochi giorni dopo che sono circolate in rete della voci di corridoio riguardo a un nuovo evento Developer_Direct di Xbox, che potrebbe portare con sé diverse novità per i giocatori verdecrociati, tra cui anche un possibile annuncio e lancio immediato di un nuovo gioco di Double Fine Productions. Insomma, l'ipotesi, da prendere chiaramente con le pinze, è che le due cose siano collegate.