Diablo 3 Stagione 30 renderà permanenti due amate meccaniche passate

Diablo 3 è stato parzialmente messo da parte da Blizzard, che si sta focalizzando oramai prima di tutto su Diablo 4, ma questo non significa che non ci sono novità di alcun tipo. Con il passaggio alla Stagione 30, il gioco di ruolo d'azione inizia a ripetere i vecchi temi, iniziando con i contenuti della Stagione 25. Inoltre, i fan possono contare sull'introduzione in modo permanente di due delle migliori funzioni stagionali passate: Altar of Rites e Visions of Enmity.

Altar of Rites è stato introdotto nella Stagione 28 di Diablo 3 e consente di potenziare i personaggi utilizzando un albero di abilità che, una volta sbloccato, si applica a tutti i personaggi. Blizzard ha ribilanciato questi potenziamenti nel momento per rendere la funzione permanente; ad esempio, il fastidioso Santuario potenziato non può più comparire come effetto casuale quando si usa una pozione. Inoltre, la parte più difficile per sbloccare l'Altar of Rites completo, ovvero trovare una Gibbering Gemstone per creare una Staff of Herding, è ora molto più semplice grazie a un tasso di ottenimento notevolmente aumentato.

Le Visions of Enmity, invece, sono state introdotte nella Stagione 29 di Diablo 3 e rendono le mappe standard della campagna del gioco un luogo molto più efficente per salire di livello rispetto al passato.