Spyro the Dragon: un nuovo gioco nel 2024? Un tweet ufficiale accende le speranze dei fan

Insomma, nessun annuncio ufficiale o altro, ma tanto è bastato per far crescere l'eccitazione tra i fan, che hanno visto questo messaggio come una prova del fatto che prima o poi il draghetto viola potrebbe tornare con un nuovo gioco, un po' come accaduto per Crash Bandicoot, con possibili novità in arrivo nel corso dell'anno.

Il post in questione rappresenta il "motto del 2024" ed è accompagnato da un'immagine che ritrae un sorridente Spyro e il messaggio "You gotta believe!" (bisogna crederci!) .

Meglio non avere grandi aspettative?

In realtà, in molti si aspettavano un annuncio già lo scorso 9 settembre, ovvero il giorno del 25esimo anniversario di Spyro, che come sappiamo non è avvenuto. Ciò tuttavia non esclude a priori i lavori su un nuovo gioco, specialmente considerando il grande successo commerciale di Spyro Reignited Trilogy, capace di piazzare ben 10 milioni di copie vendute dal lancio avvenuto nel 2018.

Ciò significa che il draghetto viola ideato da Insomniac Games ha ancora grande fascino sul pubblico e di conseguenza tutte le carte in regola per tornare con un nuovo gioco. A tal proposito lo scorso anno erano circolate in rete delle voci di corridoio riguardo lo sviluppo di un nuovo progetto presso Toys for Bob, gli autori dei remake di Spyro e Crash Bandicoot nonché di Crash Bandicoot 4, ma chiaramente vanno presi con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo possiamo accontentarci dell'aggiunta di Spyro nel roster di personaggi giocabili di Crash Team Rumble avvenuta lo scorso mese.