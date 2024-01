Halo Infinite: la modalità Battle Royale di Certain Affinity è stata cancellata, per un insider

La soffiata è arrivata durante l'ultimo podcast di XboxEra (minuto 2:24:45 del video qui sotto), dove anche Jon "Sikamikanico" Clarke, co-fondatore e caporedattore della testata, ha confermato di aver sentito voci identiche da altre fonti. Baker afferma che anche il noto content creator CoaltEastwood, da sempre molto vicino al panorama Xbox, ha ricevuto le medesime informazioni. Tuttavia non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito, come ad esempio i motivi che hanno portato a questa presunta cancellazione.

Stando alle fonti di Nick Baker, e non solo lui, pare che la modalità Battle Royale di Halo Infinite a cui stava lavorando Certain Affinity con nome in codice di "Projekt Tatanka" sia stato cancellata .

Le voci di corridoio su Project Tatanka

Chiaramente prendente queste indiscrezioni con le pinze, dato che è impossibile verificarle. Del resto anche lo stesso Projekt Tatanka non è mai stato confermato ufficialmente da parte di Creative Affinity e 343 Industries, per quanto informazioni in merito sono arrivate anche da fonti ritenute affidabili.

I primi rumor sono iniziati a circolare nel 2022, con Jez Corden di Windows Central che aveva dichiarato che il progetto era in lavorazione presso Certain Affinity, studio esterno a Microsoft che aveva collaborato per Halo Infinite, e si sarebbe tratta di un Battle Royale semi-indipendente dall'ultimo capitolo della serie e dalle dimensioni paragonabili a Call of Duty: Warzone.

Da allora sono arrivate poche informazioni riguardo al progetto, il che forse è dovuto alla ristrutturazione avvenuta all'interno di 343 Industries e il possibile passaggio dallo SlipSpace Engine all'Unreal Engine 5 come nuovo motore grafico per i prossimi giochi della serie.