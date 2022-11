Perfect Dark: lo sviluppo sta procedendo "estremamente bene", secondo Crystal Dynamics

Durante l'ultimo report finanziario di Embracer Group, il CEO di Crystal Dynamics, Phil Rogers, ha dichiarato che lo sviluppo dell'esclusiva Xbox Perfect Dark sta procedendo "estremamente bene".

Perfect Dark è il nuovo capitolo della serie avviata nel 2000 da Rare. Il titolo è in sviluppo presso The Initiative in collaborazione con Crystal Dynamics. Il team di Embracer Group dunque ricopre il ruolo di co-sviluppatore, una pratica che secondo Rogers in futuro verrà adottata anche per altri progetti e da altri publisher.

"Stiamo lavorando su Perfect Dark e il progetto sta procedendo estremamente bene", ha detto il CEO di Crystal Dynamics. "Dall'interno è così promettente vedere come il nostro team ha colto questa opportunità, un nuovo modo di lavorare."

"Se pensiamo al futuro del nostro modo di lavorare, la collaborazione tra studi, con fusi orari, aree geografiche e di aziende diverse diventerà più comune, quindi è bello vedere il team di The Initiative e il nostro team di Crystal Studios collaborare così bene."

Perfect Dark, un'immagine promozionale

Lo stesso concetto era stato espresso anche da Matt Booty, il capo degli Xbox Studios, in un'intervista pubblicata a inizio novembre, dove tra l'altro ha spiegato che la collaborazione tra Crystal Dynamics e The Initiative per Perfect Dark è praticamente alla pari.

"Sono partner alla pari nello sviluppo. Non si tratta di un caso in cui Crystal Dynamics ha preso il controllo o sta sostituendo [The Initiative].", ha detto Booty. "Abbiamo avuto un centinaio di persone disponibili, che hanno un grande pedigree di lavoro con Tomb Raider. Sono disponibili, sono entusiasti di lavorare a Perfect Dark. È davvero una parte del modo in cui si costruisce un team di sviluppo al giorno d'oggi, non un segno che stiamo cercando di compensare qualcosa".

Perfect Dark per il momento non ha una finestra di lancio ufficiale. Magari, visto che lo sviluppo procede così bene, magari i tempi sono maturi per un nuovo trailer e novità ai The Game Awards 2022 del 9 dicembre.