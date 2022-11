Indie Forge: Crime O'Clock è lo stilosissimo protagonista della puntata di oggi

Oggi scopriremo un nuovo finalista del Red Bull Indie Forge. Si tratta di un gioco dallo stile molto particolare e dal nome altrettanto azzeccato: Crime O'Clock, sviluppato da Bad Seed. Per sapere di cosa si tratta dovrete collegarvi a partire dalle 16 di oggi, sul canale Twitch di Red Bull Italia che potete trovare anche qua sotto:

Crime O'Clock è un gioco di indagine e esplorazione attraverso il tempo, basato sulla meccanica hidden object. Il giocatore è chiamato a risolvere i casi attraverso il tempo, accompagnato da un'IA davvero speciale. Come nella tradizione dei migliori gialli e delle più famose serie tv poliziesche, il giocatore scoprirà che molti casi sono collegati tra loro da una trama orizzontale. Chi c'è dietro tutto questo?

Per scoprirlo e per conoscere gli autori di questo interessante progetto ci sarà il buon Marco Mottura che proverà a scucire a Bad Seed quache segreto intorno allo sviluppo di Crime O'Clock. D'altra parte il team milanese è ormai uno studio veterano del settore, grazie a successi quali Sheep Up o Insidia.

Per scoprirlo non vi resta che collegarvi a partire dalle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia per godervi il quarto dei 5 appuntamenti del Red Bull Indie Forge che ci accompagneranno da qui alla finalissima del 15 dicembre.

Non mancate!