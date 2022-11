Pokémon Scarlatto e Violetto: scopriamo tutti i Pokémon annunciati

Mancano davvero poche ore all'uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e giocatori e giocatrici non vedono l'ora di iniziare a esplorare in libertà la regione di Paldea. Grazie a un nuovo sistema open world, infatti, non ci sono più barriere tra l'allenatore e una miriade di nuovi mostri portatili. Tra grandi ritorni e novità assolute per il franchise, i giochi della generazione nove promettono di essere tra i più innovativi della serie. Sviluppando questi giochi, Game Freak ha sfoderato tutta la sua creatività per inventare nuovi Pokémon in grado di stimolare la curiosità e la voglia di avventura di allenatori novizi e veterani. Dal Pokémon pittore a quelli in armatura, da una potente balena di terra a un timido collezionista di monete, le creature che popolano la regione di Paldea nascondono molti segreti da scoprire insieme al proprio starter. L'arrivo di tante nuove creature e di una nuova meccanica di potenziamento (la teracristallizzazione che può anche cambiare il tipo di un Pokémon) sono sempre una ventata di aria fresca per il franchise e in questo speciale sui Pokémon già annunciati analizzeremo più a fondo quello che sappiamo e tutte le novità introdotte dagli sviluppatori per la gestione dei mostri portatili.

I tre starter I tre Pokémon di partenza di Scarlatto e Violetto sono già iconici a modo loro Protagonisti assoluti di trailer e poster, i tre nuovi Pokémon iniziali saranno i compagni d'avventura con cui gli allenatori trascorreranno più tempo. Come da tradizione ce ne sono tre: uno di tipo fuoco, uno di tipo acqua e uno di tipo erba. Il primo si chiama Fuecoco e il suo nome deriva dall'unione di fuego e cocodrilo (fuoco e coccodrillo in spagnolo). Il secondo è Quaxly il cui nome è l'unione tra la parola quack, il verso delle anatre, e wax, cera in inglese, perché questa paperella di tipo acqua è sempre attenta al suo look e si incera costantemente il ciuffo. Come terzo starter, probabilmente uno dei più carini di questa generazione, c'è Sprigatito un gattino (gatito in spagnolo) di tipo erba la cui prima parte del nome viene dal verbo inglese "to sprig", ovvero innestare, che corrisponde all'inserimento nel tronco di una pianta della talea di un'altra per creare un esemplare più forte. In Pokémon Scarlatto e Violetto non c'è un ordine prestabilito in cui affrontare le otto palestre che danno accesso al rango di campione. Così la scelta dello starter sarà ancora più libera, senza doversi preoccupare di capopalestra ostici a inizio gioco maestri del tipo opposto a quello del proprio Pokémon iniziale. In più tornano anche l'esperienza condivisa e quella legata alla cattura, così quegli allenatori che vogliono trascorrere tutta l'avventura in compagnia del proprio Quaxly, Fuecoco o Sprigatito, avranno comunque una squadra di livello per affrontare i combattimenti più ostici.

I due leggendari Koraidon (destra) e Miraidon (sinistra) incarnano la dicotomia tra passato e futuro, il centro di Pokémon Scarlatto e Violetto In Pokémon Scarlatto e Violetto la gestione dei Pokémon Leggendari ha subito un cambiamento radicale. Invece di essere un'avventura a cui il gioco ci prepara lungamente come nel passato, l'incontro con le star di copertina di questa generazione avviene molto presto perché è in groppa a questi mostri leggendari che esploreremo l'open world della regione di Paldea. Si chiamano Koraidon e Miraidon e la loro estetica vuole rappresentare la dicotomia che è al centro della nuova coppia di giochi: quella tra passato e futuro. Koraidon ha scaglie e artigli ed è piumato come un dinosauro. Miraidon, invece, sembra quasi un robot, con gli occhi che brillano come uno schermo e due motori a getto al posto delle gambe che lo mantengono sospeso in aria. Entrambi possono assumere 3 forme diverse: la bicicletta, la barca e l'aliante (con cui planare da picchi e sporgenze) per navigare la terra, il mare e i cieli di Paldea. In più potranno arrampicarsi su superfici verticali per scalare le montagne più ostiche. La loro velocità di spostamento è abbastanza alta e non dovremo nemmeno smettere di cavalcarli per avviare uno scontro con un Pokémon incontrato nelle terre selvagge. Il nuovo sistema di interazione con i mostri selvatici, poi, ci permetterà anche di far combattere in automatico il nostro compagno di avventure mentre esploriamo. Con la funzione Mandare Avanti potremo mandarlo in avanscoperta per raccogliere oggetti, gestire battaglie e guadagnare esperienza, tutto in autonomia.

I Pokémon più adorabili Bellibot ha confuso tutta la community di fan dei Pokémon quando è stato annunciato perché le due protuberanze ai lati della sua testa non sono i suoi occhi Game Freak sa come far innamorare i fan delle creature che disegna e Pokémon Scarlatto e Violetto sono già ricchissimi di mostri portatili adorabili. I primi ad aver conquistato i cuori dei fan sono stati Lechonk e Smoliv: il primo è un maialino di tipo normale il cui nome è un misto tra un piatto tipico spagnolo (il lechón) e la parola inglese "chunky" che significa rotondetto; mentre il secondo è una piccola oliva di tipo erba e normale nota per essere ansiosa. Entrambi hanno un rapporto molto stretto con la penisola Iberica, il luogo che ha ispirato la regione di Paldea, soprattutto Smoliv che si trova a suo agio nei climi secchi e aridi, proprio come gli ulivi che popolano le coste di tutto il Mediterraneo. Sempre sul fronte dei Pokémon più adorabili incontreremo Pawmi, un roditore di tipo elettrico pelosissimo che genera scariche e fulmini sfregandosi le guance. Gli amanti dei cani, poi, potranno accogliere nella loro squadra ben due Pokémon canini: Fidough, di tipo folletto e ispirato alla pasta del pane con un alito che aiuta la lievitazione, e Greavard, un segugio di tipo spettro con una candelina sempre accesa sulla sua testa e che ama sotterrarsi. Con lui farete subito amicizia vista la sua natura socievole, purtroppo però, questo Pokémon assorbe le energie vitali degli umani che lo circondano, quindi meglio non giocarci insieme troppo a lungo. Grafaiai è il nuovo Pokémon Pittore di Scarlatto e Violetto che dipinge dei simboli sugli alberi per marcare il proprio territorio Con un trailer che ricorda molto un documentario naturalistico, poi, è stato introdotto anche Grafaiai, il Pokémon pittore che, nella notte, dipinge strani disegni sugli alberi con la sua saliva tossica e colorata per marcare il territorio. Un altro Pokémon molto timido che incontreremo a Paldea è Gimmighoul, uno spettro che si nasconde nei forzieri sparsi per la regione e ipnotizza umani e altri Pokémon per convincerli a portargli delle monete. C'è anche una sua versione alternativa (chiamata "forma ambulante") che non vive in un forziere e scappa alla sola vista di un essere umano. Anche se la sua forma suggerisce il contrario, meglio non abbracciare l'ultimo Pokémon di questa lista, Bellibot, perché il suo organo per la produzione di elettricità vi lascerebbe paralizzati. La sua nuova abilità Elettromorfosi, poi, potenzia il suo prossimo attacco di tipo elettro ogni volta che verrà colpito da una mossa avversaria.