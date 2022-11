PS5: i bot dei bagarini stanno lentamente perdendo interesse nella console Sony, per un report

I bot dei bagarini a quanto pare stanno perdendo interesse, seppur lentamente, di PS5, stando a un studio realizzato da Netacea, azienda specializzata nell'individuare e prevenire la diffusione di bot in rete.

Secondo il report, per la prima volta sin dal lancio nel 2020, PS5 non è più tra i tre prodotti più gettonati dagli algoritmi utilizzati dai bagarini per i loro discutibili affari, registrando un calo del 2% rispetto al trimestre precedente. La console si è piazzata quarta, segno che comunque rimane uno dei prodotti più richiesti sul mercato.

Per completezza questa è la Top 5 secondo Netacea:

Adidas Yeezy Slide Bone (ciabatte) Nike Dunk Low Panda (scarpe sportive) Panini Donruss Optic Football Trading Cards (carte collezionabili) PlayStation 5 Jordan 1 Retro Low OG UNC (scarpe sportive)

PS5 in versione Standard

Secondo Netacea il calo di interesse da parte dei bot è dovuto all'aumento di scorte di PS5 nei negozi registrato negli ultimi mesi.

"Questa è la prima volta che PS5 non è tra le prime tre nel nostro indice, un riflesso della riduzione dei bot che prendono di mira della console a causa dell'aumento delle scorte", afferma il report di Netacea. "Tuttavia il suo valore di rivendita è rimasto stabile, con solo un calo del 2% rispetto allo scorso trimestre."

Insomma, siamo ancora ben lontani da una situazione ottimale, ma il report di Netacea conferma che le scorte di PS5 stanno aumentando nei mercati principali come USA e Regno Unito, con la speranza che nel 2023 sia possibile acquistare la console di Sony anche in Italia senza fare i salti mortali o affidarsi ai bagarini.