Hogwarts Legacy è il gioco più venduto del 2023 negli USA, battuto Call of Duty

Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto del 2023 negli USA: si era parlato di questa possibilità nelle scorse settimane e ora è ufficiale, come sanciscono i dati di Circana, ex NPD. Call of Duty è stato battuto , dunque: un evento che non si verificava da diversi anni.

Xbox e Nintendo Switch

Per quanto riguarda la classifica di Xbox, in prima posizione troviamo Call of Duty: Modern Warfare 3, seguito da Hogwarts Legacy e da Madden NFL 24. A completare la top 5 ci sono Diablo 4 e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Infine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato il più venduto su Nintendo Switch nel 2023, seguito da Super Mario Bros. Wonder e dall'immortale Mario Kart 8 Deluxe. Seguono Pokémon Scarlatto e Violetto nonché, anche qui, Hogwarts Legacy.