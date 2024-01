PS5 è la console più venduta del 2023 negli USA, davanti a Xbox e Nintendo Switch

Considerando l'intero anno che si è appena concluso, la spesa degli utenti americani per l'hardware videoludico è stata pari a 6,6 miliardi di dollari , in linea con il 2022, mentre a dicembre si è verificata una crescita su base annuale del 4% per 1,6 miliardi.

Record per Sony e Microsoft

Sebbene a dicembre 2023 Xbox si sia dovuta accontentare della terza posizione nella classifica degli hardware più venduti, a quanto pare è stato un mese record per la piattaforma Microsoft negli USA, che ha superato i numeri totalizzati a dicembre 2021.

Record anche quello di PS5, in questo caso per quanto concerne le vendite in dollari: dicembre 2023 è stato il mese migliore in assoluto per l'azienda nipponica negli Stati Uniti, superando i dati registrati a dicembre 2022.