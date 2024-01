Diablo 4: annunciata la Stagione dei Costrutti, trailer e data d'inizio

Ieri sera Blizzard ha presentato la Stagione dei Costrutti di Diablo 4, la terza sin dal debutto del gioco su PC e console, che avrà inizio tra pochi giorni, per la precisione alle 19:00 italiane del 23 gennaio. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che trovate nel player sottostante. Come al solito, per partecipare sarà necessario creare un personaggio nel Regno Stagionale e aver completato la storia principale.

Come ogni nuova stagione di Diablo 4, i giocatori si troveranno a fronteggiare una nuova minaccia. Sepolta tra le sabbie del Kehjistan, il Telaio, un'antica tecnologia progettata da Zoltun Kulle e Ayuzhan di Caldeum, è stata usurpata dalle forze del male, con i giocatori che dovranno addentrarsi in pericolose cripte per scongiurare l'invasione di Sanctuarium da parte dell'armata di Malphas formata da costrutti letali.

Nel farlo, i giocatori potranno accedere al Vestibolo, un nuovo centro cittadino al di sotto del Kehjistan, che servirà come base operativa per accedere velocemente alle cripte.