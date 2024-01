La strategia di Apple potrebbe portare a un lancio globale anticipato di Vision Pro

Vision Pro rappresenta il primo significativo ingresso di Apple in una nuova categoria di mercato dopo quasi un decennio, e il sostegno solido degli sviluppatori si configura come un fattore cruciale per il successo di questa iniziativa.

Diffusione necessaria

Apple Vision Pro verrà lanciato inizialmente solo per il mercato statunitense

Recentemente, l'analista Ming-Chi Kuo, noto per la sua profonda conoscenza delle dinamiche di Cupertino, ha condiviso dettagli fondamentali riguardo all'headset di realtà mista di prossimo lancio il 2 febbraio.

Per assicurare il lancio globale del Vision Pro prima della WWDC24 esisterebbero alcune condizioni essenziali da soddisfare.

Innanzitutto, la produzione, attualmente circoscritta a circa 80.000 unità destinate agli USA, deve essere in grado di fornire scorte sufficienti non solo per rispondere alla domanda negli Apple Store statunitensi, ma anche per soddisfare le richieste provenienti da altri Paesi.

Eventuali problematiche riscontrate durante le vendite negli USA devono essere prontamente affrontate, poiché costituiscono una fase critica di test fondamentale per valutare la preparazione del mercato in altre regioni.

Infine l'adattamento degli algoritmi del Vision Pro alle normative dei diversi mercati di destinazione deve procedere senza incontrare ostacoli imprevisti o subire ritardi, assicurando un'efficace conformità normativa a livello internazionale.

Sebbene le destinazioni successive agli USA non siano ancora confermate, i rumor indicano la Cina, il Canada e il Regno Unito come possibili scelte, ma sarà necessario attendere la fine del mese per ottenere chiarezza in merito.