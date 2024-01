Splatoon 3: un livello verrà temporaneamente chiuso per lavori in corso

Non è chiaro cosa gli sviluppatori abbiano intenzione di cambiare di preciso, ma dovranno comunque disattivare lo stage per i giocatori e rimuoverlo dalla rotazione standard, in modo da poterci lavorare con calma, almeno per quanto riguarda la prossima settimana.

I giocatori di Splatoon 3 dovranno fare a meno del livello Mincemeat Metalworks , almeno per un paio di giorni della prossima settimana, visto che Nintendo ha deciso di rimuoverlo momentaneamente per poter effettuare degli aggiustamenti.

Il messaggio Nintendo non è più visibile

Un'immagine sul livello in questione

Come riferito dal messaggio ufficiale di Nintendo, che però non risulta più visibile per qualche motivo, Mincemeat Metalworks dovrebbe dunque rimosso da Splatoon 3 dalle ore 1:00 del mattino del 22 gennaio 2024 fino alle ore 3:00 del mattino del 24 gennaio secondo gli orari italiani, dunque un'interruzione non proprio di lunga durata ma che può essere significativa per i grandi appassionati del gioco per Nintendo Switch.

Al suo ritorno, la mappa dovrebbe essere riaggiustata in alcune sue caratteristiche: il particolare messaggio pubblicato da Nintendo, che parla proprio di "lavori in corso" come se si trattasse di un intervento con cantiere presso la società di Metalworks, non è molto preciso al riguardo.

Si parla di "inventario e ispezione in loco", ma la questione è posta ovviamente in maniera ironica, dunque è difficile capire bene a cosa si riferiscano gli sviluppatori di Splatoon 3. "Grazie per il vostro interessamento ai nostri lavori. I metalworks rimarranno chiusi dal 22 al 24 gennaio per inventario e ispezione in loco. Non vediamo l'ora di ospitarvi di nuovo in futuro".